"Ливерпуль" победил "Челси"

"Ливерпуль" в матче 5-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Челси" со счетом 2:1. На голы Деяна Ловрена и Джордана Хендерсона лондонцы ответили мячом Диегу Косты.

"Красные" набрали 10 очков и догнали "синих", занимающих второе место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:2 (0:2)

Голы: Ловрен, 17 (0:1). Хендерсон, 36 (0:2). Диегу Коста, 61 (1:2).

"Челси": Куртуа, Иванович, Давид Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Виллиан (Мозес, 84), Канте, Матич (Фабрегас, 84), Оскар (Педро, 84), Азар, Диегу Коста.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вайналдум (Стюарт, 90), Мане, Филиппе Коутинью (Лукас, 82), Старридж (Ориги, 57).

Предупреждения: Виллиан, 45+1. Лукас, 88.

Судья: Аткинсон.

16 сентября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".