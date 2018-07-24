"Ливерпуль" перед началом сезона может продать семь игроков

"Ливерпуль" рассматривает возможность продажи семи игроков, которые не имеют постоянной игровой практики в клубе, сообщает Goal. По информации источника, в ближайшие две недели "красные" могут заработать на этих сделках до 70 миллионов фунтов.
Ожидается, что в число футболистов, с которыми расстанутся мерсисайдцы, войдут Дивок Ориги, Симон Миньоле, Дэнни Ингс, Марко Груич, Лазар Маркович, Педро Чиривелья и Олувасейи Оджо.
Этим летом состав "Ливерпуля" пополнили уже Алиссон, Фабинью, Наби Кейта и Джердан Шачири. На их покупку клуб потратил 162,4 миллиона фунтов.
- Ливерпуль
- Симон Миньоле
- Дивок Ориги
- Джердан Шачири
- Дэнни Ингс
- Фабинью Таварис
- Алиссон
- Наби Кейта
- Лазар Маркович