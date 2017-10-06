"Ливерпуль" откроет трибуну имени Далглиша перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" сообщил о переименовании одной из трибун на домашнем стадионе "Энфилд". Centenary Stand будет названа в честь легенды клуба Кенни Далглиша. Церемония пройдет перед матчем чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" 14 октября.

Напомним, что Далглиш выступал за "красных" с 1977 года. В 34 года он стал не только играть, но и тренировать "Ливерпуль". Под руководством шотландца команда дважды становилась чемпионом Англии и побеждала в Кубке страны. До 1990 года Далглиш совмещал игровую и тренерскую работу. После этого он еще один год работал в команде в качестве наставника. Кроме того, Далглиш возглавлял ливерпульский клуб в период с 2011 по 2012 год.