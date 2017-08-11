"Ливерпуль" отклонил запрос Коутинью на продажу из клуба

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, несмотря на обращение к руководству клуба с просьбой выставить его на трансфер, останется в команде, утверждает в своем Твиттере журналист Goal Мелисса Рэдди. В услугах 25-летнего бразильца была заинтересована "Барселона", рассчитывавшая на хавбека в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Напомним, ранее в пятницу, 11 августа, "Ливерпуль" выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что Коутинью не покинет команду в летнее трансферное окно. Несмотря на жесткую позицию клуба, полузащитник пытался договориться с руководством о продаже.

Коутинью выступает за мерсисайдцев с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.