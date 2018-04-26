"Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Реал" за 200 миллионов фунтов?

Руководство "Ливерпуля" не намерено продавать нападающего Мохамеда Салаха в "Реал", сообщает Daily Mail. По информации источника, английский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 200 миллионов фунтов (228,8 миллиона евро).

Ранее появилась информация о том, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес намерен перестроить линию атаки своей команды, подписав контракты с Салахом и форвардом "ПСЖ" Неймаром. Также в прессе появлялись сообщения об интересе со стороны испанского гранда к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Издание отмечает, что "Реал" столкнулся со сложностью в переговорах с "красными", поскольку в контракте Салаха нет фиксированной суммы отступных. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заинтересован в том, чтобы в команде остался не только 25-летний египтянин, но и его партнер по атаке Роберту Фирмину.

Напомним, в сезоне-2017/18 Салах провел 47 матчей, в которых забил 43 мяча. Его средняя результативность в этом сезоне - 0,91 мяча за игру. Египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

Трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt.de, оценивается в 80 миллионов евро (70 миллионов фунтов). При этом, "красные" заплатили за Салаха "Роме" прошлым летом 42 миллиона евро (36,7 миллиона фунтов).

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