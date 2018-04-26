"Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Реал" за 200 миллионов фунтов?

Руководство "Ливерпуля" не намерено продавать нападающего Мохамеда Салаха в "Реал", сообщает Daily Mail. По информации источника, английский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 200 миллионов фунтов (228,8 миллиона евро).
Ранее появилась информация о том, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес намерен перестроить линию атаки своей команды, подписав контракты с Салахом и форвардом "ПСЖ" Неймаром. Также в прессе появлялись сообщения об интересе со стороны испанского гранда к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
Издание отмечает, что "Реал" столкнулся со сложностью в переговорах с "красными", поскольку в контракте Салаха нет фиксированной суммы отступных. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заинтересован в том, чтобы в команде остался не только 25-летний египтянин, но и его партнер по атаке Роберту Фирмину.
Напомним, в сезоне-2017/18 Салах провел 47 матчей, в которых забил 43 мяча. Его средняя результативность в этом сезоне - 0,91 мяча за игру. Египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
Трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt.de, оценивается в 80 миллионов евро (70 миллионов фунтов). При этом, "красные" заплатили за Салаха "Роме" прошлым летом 42 миллиона евро (36,7 миллиона фунтов).
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BeeBop
Мир сошел с ума...
10:22
shpasic
интересно, что мешало Ливерпулю в этом сезоне бороться хотя бы за медали.
10:22
elvis85
да очередная утка, не стоит Салах пока 200 млн., если будет играть всегда как в последних матчах, то может быть, но пока точно не стоит.
10:02
Урфин Джюс
Солёный=== Так он вроде и не против в Реал перейти. Не думаю, что Ливерпуль(при всем к нему уважении) был пределом мечтаний игрока..
09:57
serzheo
У нас бы штаны последние сняли за такую сумму. Учитесь, бизьнисьмены, как клуб нормальный строить надо.
09:47
Солёный
Урфин Джюс ... это нормальная практика на тот случай, если вдруг сам игрок не захочет играть - многие футболеры сами требуют эту пропись в контракте...
09:46
Урфин Джюс
Отсутствие отступных в контракте говорит о намерении клуба играть в футбол и бороться за высокие места, а не о тупом бизнесе.. Эдакая замануха.. мы, мол, игрока не хотим продавать, но если кто-то предложит сумму, прописанную в контракте, тогда - забирайте! Как говорится - респект руководству Ливерпуля.
09:42
Babur
Зачем продавать Салаха? Если Ливерпуль собирается в следующем сезоне бороться за чемпионство, то никого продавать нельзя. Наоборот, надо покупать. Приедет Наби Кейта, но нужен еще центральный защитник вместо Ловрена.
09:32