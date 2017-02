"Ливерпуль" отказал The Sun в аккредитациях из-за репортажа 1989 года о "Хиллсборо"

"Ливерпуль" объявил бойкот британскому таблоиду The Sun, утверждает The Independent. Журналисты издания не будут получать аккредитации на матчи, им будет отказано в интервью с игроками и тренерам. Причиной стала скандальная заметка о трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году. Во время матча против "Шеффилд Уэнсдей" на стадионе произошла давка, в которой погибли 96 фанатов "красных". На следующий день The Sun опубликовал статью с названием "Правда", в которой выставил виноватыми болельщиков клуба. После 27-летнего расследования в 2016 году суд признал причиной трагедии действия полиции.

Решение отказать в аккредитации The Sun "Ливерпуль" принял после совещания с семьями погибших.