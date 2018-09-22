"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд, обыграв "Саутгемптон"

"Ливерпуль" в матче 6-го тура чемпионата Англии разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0. Голы забили Жоэль Матип и Мохамед Салах. Еще один мяч в свои вортта забил Уэсли Худт.

Для "Ливерпуля" это шестая победа в шести встречах. Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:0 (3:0)

Голы: Худт, 10 - в свои ворота (1:0). Матип, 21 (2:0). Салах, 45+3 (3:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк (Гомез, 55), Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Кейта, 70), Хендерсон, Шачири (Милнер, 46), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Таргетт (Беднарек, 55), Ромеу (Армстронг, 55), Хейбьерг, Лемина, Лонг (Остин, 79), Редмонд.

Предупреждения: Ромеу, 34. Лемина, 56.

Судья: Тирни (Англия).

22 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".