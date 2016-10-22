"Ливерпуль" обыграл "Вест Бромвич"

"Ливерпуль" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл "Вест Бромвич" - 2:1. В составе хозяев голами отметились Садио Мане и Филиппе Коутинью. У гостей мяч на счету Гарета Маколи.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и по этому показателю сравнялись с лидирующим в таблице "Арсеналом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 2:1 (2:0)

Голы: Мане, 20 (1:0). Филиппе Коутинью, 35 (2:0). Маколи, 81 (2:1).

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Хендерсон, Лаллана (Вайналдум, 79), Филиппе Коутинью (Лукас, 88), Мане (Ориги, 90+1), Эмре Джан, Роберту Фирмину.

"Вест Бромвич": Фостер, Ольссон, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Якоб (Брант, 46), Шадли, Филлипс (Моррисон, 51), Рондон, Макклин (Робсон-Кану, 65).

Предупреждения: Якоб, 43. Макклин, 57. Моррисон, 88. Хендерсон, 90+4.

Судья: Суорбрик.

22 октября. Ливерпуль. Anfield Road.