"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Старриджа и вышел в четвертьфинал Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка лиги "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" - 2:1. В этой встрече автором двух забитых мячей стал нападающий мерсисайдцев Дэниэл Старридж.

В другом матче "Ньюкасл" крупно переиграл "Престон" - 6:0. По два мяча на свой счет записали полузащитник Мохамед Диаме и форвард Александр Митрович. Напомним, в минувшем сезоне "сороки" вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.

Кубок лиги

1/8 финала

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Старридж, 9 (1:0). Старридж, 64 (2:0). Янссен, 76 - с пенальти (2:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Альберто Морено, Арнольд (Клайн, 68), Лукас, Вайналдум, Груич (Эмре Джан, 89), Стюарт, Эджариа, Старридж, Ориги (Ингс, 68).

"Тоттенхэм": Форм, Триппьер, Дэйвис, Виммер, Картер-Викерс, Кэрролл (Ламела, 61), Нкуду (Харрисон, 83), Онома, Уинкс, Дайер (Ваньяма, 67), Янссен.

Предупреждения: Арнольд, 26. Ингс, 83. Груич, 84. Виммер, 90. Уинкс, 90.

Судья: Мосс (Англия).

25 октября. Ливерпуль. Стадион "Anfield Road".

"Ньюкасл" - "Престон" - 6:0 (2:0)

Голы: Митрович, 19 (1:0). Диаме, 38 (2:0). Ритчи, 53 - с пенальти (3:0). Митрович, 55 (4:0). Диаме, 87 (5:0). Перес, 90+1 (6:0).

"Ньюкасл": Селс, Хэнли, Мбемба, Хэйден, Дамметт (Анита, 58), Йедлин, Диаме, Колбэк (Шелви, 32), Ритчи (Перес, 75), Митрович, Атсу.

Удаление: Браун (Престон), 27.

Судья: Мэдли (Англия).

25 октября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".