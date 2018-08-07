"Ливерпуль" обыграл "Торино" перед стартом в чемпионате Англии

"Ливерпуль" обыграл "Торино" в товарищеском матче - 3:1. По мячу в составе английской команды забили Роберту Фирмину, Вайналдум и Старридж.

"Красные" на этой неделе стартуют в чемпионате Англии. 12 августа они примут на своем поле "Вест Хэм".

Товарищеский матч

"Ливерпуль" - "Торино" - 3:1 (2:1)

Голы: Роберту Фирмину, 21 (1:0). Вайналдум, 24 (2:0). Белотти, 31 (2:1). Старридж, 87 (3:1).

Нереализованный пенальти: Фабинью (Ливерпуль), 17 (вратарь)

"Ливерпуль": Алиссон (Кариус, 73), Александр-Арнолд (Клайн, 63), ван Дейк (Ингс, 46), Филлипс (Джонстон, 89), Фабинью (Хендерсон, 70), Вайналдум (Груич, 46), Кейта (Джонс, 46. Камашу, 89), Морено (Лаллана, 46), Салах (Робертсон, 46), Роберту Фирмину (Старридж, 46), Мане (Шачири, 46).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 88), Нкулу (Феригра, 88), Бремер, Иццо (Моретти, 68), Мейте, Базелли (Ансальди, 70), Ринкон (Лукич, 80), Яго Фальке (Эдера, 59), Беренгер (Вальдифиори, 79), Белотти (Ньянг, 79).

7 августа. Ливерпуль. Стадион "Anfield".