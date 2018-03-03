"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и обошел "МЮ"

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 29-го тура чемпионата Англии - 2:0. Подопечные Юргена Клоппа вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 40 (1:0). Мане, 55 (2:0).

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Матип, 88), Салах, Мане (Лаллана, 74).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Мерино (Хэйден, 73), Атсу, Гэйл (Хоселу, 66), Мерфи (Перес, 85).

Судья: Скотт.