"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и обошел "МЮ"

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 29-го тура чемпионата Англии - 2:0. Подопечные Юргена Клоппа вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)
Голы: Салах, 40 (1:0). Мане, 55 (2:0).
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Матип, 88), Салах, Мане (Лаллана, 74).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Мерино (Хэйден, 73), Атсу, Гэйл (Хоселу, 66), Мерфи (Перес, 85).
Судья: Скотт.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/