"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" и поднялся на первое место

"Ливерпуль" победил "Фулхэм" в матче 12-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами в составе мерсисайдцев отметились нападающий Мохамед Салах и хавбек Джердан Шачири.

"Ливерпуль" набрал 30 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 5 баллами располагается на последней строчке.

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12-й тур

"Ливерпуль" - "Фулхэм" - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 41 (1:0). Шачири, 53 (2:0).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд, Вайналдум (Хендерсон, 69), Фабинью (Кейта, 90+2), Шачири (Милнер, 81), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

"Фулхэм": Рико, Одуа, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Моусон, Кэрни (Сери, 63), Замбо (Йохансен, 84), Сессеньон, Шюррле (Вьетто, 78), Митрович.

Предупреждения: Чемберс, 59. Гомез, 77.

Судья: Тирни.

11 ноября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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