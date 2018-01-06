"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" – 2:1.

В составе "красных" голы забили Джеймс Милнер и Виргил ван Дейк. За "ирисок" Гильфи Сигурдссон. Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира.

Кубок Англии

1/32 финала

"Ливерпуль" – "Эвертон" – 2:1 (1:0)

Голы: Милнер, 35 – с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1).

"Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез (Александр-Арнолд, 77), Милнер (Соланке, 77), Лаллана (Вайналдум, 70), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане.

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Маккарти (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Руни (Лукман, 53), Боласье, Калверт-Льюин (Ньясс, 82).

Предупреждения: Руни, 7. Маккарти, 60. Соланке, 89.

Судья: Мэдли (Англия).

5 января. Ливерпуль. Стадион Anfield.

Турнирная таблица – здесь