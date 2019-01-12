"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" и оторвался от "Манчестер Сити" на семь очков

"Ливерпуль" с минимальным счетом победил "Брайтон" в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Мохамед Салах.

"Ливерпуль" набрал 57 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым "Манчестер Сити" на 7 очков. "Брайтон" с 26 баллами располагается на 13-й строчке.

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22-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Ливерпуль" - 0:1 (0:0)

Гол: Салах, 50 - с пенальти.

"Брайтон & Хоув": Баттон, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Каяль, 79), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 66), Локадиа, Маррей (Андоне, 66).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Шачири (Милнер, 72), Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 90+4), Мане (Кейта, 90).

Судья: Френд.

12 января. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Кардифф" и "Хаддерсфилд" сыграли вничью (0:0).

"Кардифф Сити" - "Хаддерсфилд" - 0:0

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса (Раллс, 64), Патерсон, Артер, Хойлетт, Мендес-Лейнг (Хили, 74).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Панчеон, Притчард (Мбенза, 73), Биллинг, Качунга, Мунье (Депуатр, 87).

Предупреждения: Шиндлер, 10. Артер, 33. Хойлетт, 71. Беннетт, 82.

Судья: Мэйсон.

12 января. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Саутгемптон" победил "Лестер" (2:1).

"Лестер" - "Саутгемптон" - 1:2 (0:2)

Голы: Уорд-Проуз, 11 - с пенальти (0:1). Лонг, 45+2 (0:2). Ндиди, 58 (1:2).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Барнс, 46), Менди (Грэй, 46), Ндиди, Чудхури (Геззаль, 77), Мэддисон, Варди.

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Стивенс, Таргетт, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Седрик Суариш, 57), Лонг (Слэттери, 76), Редмонд (Галлахер, 90+3).

Предупреждения: Мэддисон, 20. Валери, 34. Чилвелл, 35. Стивенс, 54.

Удаление: Валери, 45.

Судья: Оливер.

12 января. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" (2:1).

"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" - 1:2 (1:0)

Голы: Каткарт, 38 - в свои ворота (1:0). Каткарт, 67 (1:1). Клеверли, 74 (1:2).

"Кристал Пэлас": Гуаита (Хеннесси, 45), Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Бентеке, 79), Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Айю (Шлупп, 83), Заа.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра (Масина, 90+3), Дукуре, Хьюз (Сема, 19. Клеверли, 68), Дини, Деулофеу.

Предупреждения: Кико Фемения, 61. Сема, 65. Миливоевич, 84. Перейра, 90+1. Клеверли, 90+4.

Судья: Тирни.

12 января. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Бернли" обыграл "Фулхэм" (2:1).

"Бернли" - "Фулхэм" - 2:1 (2:1)

Голы: Шюррле, 2 (0:1). Брайан, 20 - в свои ворота (1:1). Одуа, 23 - в свои ворота (2:1).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл, Вуд (Воукс, 87), Барнс.

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан (Кэрни, 62), Сери, Сессеньон (Вьетто, 46), Шюррле (Кебано, 76), Митрович.

Предупреждения: Чемберс, 34. Кристи, 65. Тарковски, 72.

Судья: Аткинсон.

12 января. Бернли. Стадион "Turf Moor".

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