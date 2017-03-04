"Ливерпуль" обыграл "Арсенал"

"Ливерпуль" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии победил "Арсенал" – 3:1. В составе хозяев голами отметились Роберту Фирмину, Садио Мане и Джорджиньо Вайналдум. У лондонцев единственный мяч на счету Дэнни Уэлбек.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 52 очка и догнали идущий третьим в турнирной таблице "Манчестер Сити". У команды Арсена Венгера по-прежнему 50 баллов.

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27-й тур

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 3:1 (2:0)

Голы: Роберту Фирмину, 9 (1:0). Мане, 40 (2:0). Уэлбек, 57 (2:1). Вайналдум, 90+1 (3:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Вайналдум, Эмре Джан, Лаллана (П.Лукас, 90+3), Мане (Арнольд, 90+3), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью (Ориги, 80).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Кокелен (Санчес, 46), Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (П.Лукас, 74).

Предупреждения: Кокелен, 34. Эмре Джан, 68. Джака, 78.

Судья: Мэдли.

4 марта. Ливерпуль. Anfield Road.