"Ливерпуль" не заинтересован в переходе Махреза?

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез не перейдет в "Ливерпуль", утверждает Sky Sports. По информации издания, "красные" не контактировали с "лисами" относительно перехода 26-летнего алжирца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 января хавбек пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "Ливерпулем". Предполагалось, что клуб из одноименного города заплатит за переход 26-летнего алжирца 55 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.

Ранее "Ливерпуль" покинул Филиппе Коутинью, перешедший в "Барселону". Соглашение 25-летнего бразильца с каталонцами рассчитано до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.