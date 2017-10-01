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20:25 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" не смог обыграть "Ньюкасл"

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В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" – 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Ньюкасл" – "Ливерпуль" – 1:1 (1:1)

Голы: Филиппе Коутинью, 29 (0:1). Хоселу, 36 (1:1).

"Ньюкасл": Эллиот, Кларк, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Шелви, Мерино (Хэйден, 74), Хоселу (Гэйл, 79), Атсу, Перес (Диаме, 90+1).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Морено, Гомес, Вайналдум, Хендерсон, Филиппе Коутинью, Старридж (Роберту Фирмину, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Соланке, 74).

Предупреждения: Перес, 55. Гомес, 58.

Судья: Поусон (Англия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rdo

Клопп... ну ты чего?

20:36

shpasic

Ньюкасл почти также силён, как Спартак!

20:33