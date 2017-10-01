"Ливерпуль" не смог обыграть "Ньюкасл"

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" – 1:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Ньюкасл" – "Ливерпуль" – 1:1 (1:1)
Голы: Филиппе Коутинью, 29 (0:1). Хоселу, 36 (1:1).
"Ньюкасл": Эллиот, Кларк, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Шелви, Мерино (Хэйден, 74), Хоселу (Гэйл, 79), Атсу, Перес (Диаме, 90+1).
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Морено, Гомес, Вайналдум, Хендерсон, Филиппе Коутинью, Старридж (Роберту Фирмину, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Соланке, 74).
Предупреждения: Перес, 55. Гомес, 58.
Судья: Поусон (Англия).
rdo
Клопп... ну ты чего?
20:36
shpasic
Ньюкасл почти также силён, как Спартак!
20:33