"Ливерпуль" не планирует приглашать Касильяса

"Ливерпуль" не собирается подписывать контракт с вратарем "Порту" Икером Касильясом, сообщает Liverpool Echo. По данным издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не видит необходимости искать нового голкипера в межсезонье.

Ранее издание AS сообщило, что 36-летний испанец, у которого в июне 2017 года истекает контракт с "Порту", может перебраться в английский клуб.

Ожидается, что первым номером "Ливерпуля" в следующем сезоне станет вратарь Симон Миньоле. 39-летний Алекс Маннингер ранее объявил о завершении карьеры.