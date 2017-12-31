"Ливерпуль" не хочет, чтобы Коутинью переходил в "Барселону"

"Ливерпуль" всеми силами пытается удержать полузащитника Филиппе Коутинью, информирует Mundo Deportivo. Главный тренер "красных" Юрген Клопп готов дать бразильцу капитанскую повязу, а президент клуба Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Сам футболист хочет перейти в "Барселону" и уже дал своему агенту задание найти ему дом в Каталонии.
Напомним, вчера технический спонсор "Барселоны" Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией хавбека. Однако вскоре товар был удален, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.
Капитан Цубаса
alex-ls в Испании скука, там играет 2 клуба -------------------------------------------------а если посмотреть на таблицу коэффициентов УЕФА то видно что в Англии вообще клубов нет, пусть в чемпионат России, тут то борьба
13:25
alex-ls
в Испании скука, там играет 2 клуба
12:50