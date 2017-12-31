"Ливерпуль" не хочет, чтобы Коутинью переходил в "Барселону"

"Ливерпуль" всеми силами пытается удержать полузащитника Филиппе Коутинью, информирует Mundo Deportivo. Главный тренер "красных" Юрген Клопп готов дать бразильцу капитанскую повязу, а президент клуба Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Сам футболист хочет перейти в "Барселону" и уже дал своему агенту задание найти ему дом в Каталонии.

Напомним, вчера технический спонсор "Барселоны" Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией хавбека. Однако вскоре товар был удален, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.