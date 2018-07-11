09:08 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" начал переговоры со "Стоук Сити" о трансфере Шачири


Полузащитник "Стоук Сити" Джердан Шачири может перейти в "Ливерпуль", сообщают британские СМИ.

По информации The Telegraph, Юрген Клопп хочет видеть игрока в своей команде. Клуб готов выплатить сумму компенсации, прописанную в его контракте - 13 миллионов фунтов. По итогам прошлого сезона "Стоук Сити" покинул премьер-лигу.

26-летний швейцарец в прошлом сезоне провел 38 матчей за "гончаров" и забил восемь мячей при семи голевых передачах.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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