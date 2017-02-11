"Ливерпуль" нацелен на покупку Грэя из "Лестера"

Полузащитник "Лестера" Демарэй Грэй может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает The Telegraph. В приобретении 20-летнего футболиста заинтересован главный тренер ливерпульского клуба Юрген Клопп, который намерен добавить скорости атаке своей команды.

Грэй играет за "Лестер" с 2016 года, куда перешел из "Бирмингема". В текущем сезоне на его счету гол и три передачи в 18 матчах премьер-лиги. Портал transfermarkt оценивает стоимость Грэя в 6 миллионов евро. "Лисы" идут на 16-м месте в турнирной таблице, "Ливерпуль" занимает пятую строчку.