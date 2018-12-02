"Ливерпуль" на последней минуте вырвал победу у "Эвертона" в сотом дерби на "Энфилде"

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в матче 14-го тура чемпионата Англии - 1:0. Победный мяч Дивок Ориги провел на шестой добавленной ко второму тайму минуте. Это ливерпульское дерби стало сотым на "Энфилде".

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в чемпионате - команда Юргена Клоппа не проиграла ни одного из стартовых 14 встреч, победив 11 раз. Лучше статистика только у лидера таблицы "Манчестер Сити". "Горожане" также не проигрывают в чемпионате, но одержали на одну победу больше. У них на счету 38 очков, у "Ливерпуля" - 36.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

14-й тур

"Ливерпуль" - "Эвертон" - 1:0 (0:0)

Гол: Ориги, 90+6.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Шачири (Кейта, 71), Салах (Старридж, 75), Роберту Фирмину (Ориги, 84), Мане.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Лукман, 63), Гей, Андре Гомеш, Сигурдссон (Зума, 90+1), Бернард (Калверт-Льюин, 89), Ришарлисон.

Предупреждения: Шачири, 33. Фабинью, 77. Гомез, 80. Андре Гомеш, 88. Сигурдссон, 90.

Судья: Кавана.

2 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".