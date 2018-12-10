"Ливерпуль" может купить Торгана Азара за 29 млн евро

"Ливерпуль" рассматривает возможность покупки нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Торгана Азара. Как сообщает Liverpool Echo, клуб может заплатить 29 миллионов евро.

Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте 25-летнего игрока. Отмечается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп раздумывает над тем, чтобы приобрести бельгийца в зимнее трансферное окно. Ранее СМИ говорили о том, что на него, помимо "Ливерпуля", претендуют дортмундская "Боруссия", "Севилья", "Валенсия", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Торган Азар в текущем сезоне провел 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.