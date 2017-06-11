"Ливерпуль" может быть наказан за переход нападающего "Челси"

"Ливерпуль", подписавший контракт с нападающим "Челси" Домиником Соланке, мог нарушить правила. Как сообщает The Sun, "красные" могли начать переговоры о переходе 19-летнего форварда раньше дозволенного. В отношении ливерпульцев по этому поводу начнется расследование.

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с нападающим молодежной Англии. Соланке отказался продлевать контракт с "Челси", который истекает этим летом. "Красные" заплатят лондонцам компенсацию, размер которой определится в суде. Она может составить порядка 2 – 3 миллионов.

Ранее сообщалось, что Соланке был признан лучшим игроком завершившегося в Корее чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. В 7 матчах турнира форвард 4 раза поражал ворота соперников.