"Ливерпуль" – лидер чемпионата Англии по летним трансферам

Трансферное окно в чемпионате Англии закрылось за день до старта 1-го тура премьер-лиги. Лидером по количеству потраченных на новых игроков средств стал "Ливерпуль", сообщает Reuters. В пятерку самых расточительных также вошли "Челси", "Вест Хэм", "Арсенал" и "Фулхэм".

"Красные" потратили на новичков 164 миллиона фунтов. Состав команды Юргена Клоппа этим летом пополнили Алиссон (54 миллиона фунтов), Фабинью (40,5 миллиона фунтов), Наби Кейта (58,5 миллиона фунтов) и Джердан Шачири (16,2 миллиона фунтов).

"Челси" потратил на новичков, 123,3 миллиона фунтов, "Вест Хэм" – 89,5 миллиона фунтов, "Арсенал" – 71,1 миллиона фунтов, "Фулхэм" – 69,4 миллиона фунтов.

"Лестер" в свою очередь, заработал на продаже игроков больше остальных клубов премьер-лиги – 75,9 миллиона фунтов. Основную часть из этих средств "лисы" выручили на продаже в "Манчестер Сити" Рияда Махреза (61,02 миллиона фунтов).

Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?