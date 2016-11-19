"Ливерпуль" и "Саутгемптон" голов не забили

"Ливерпуль" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 0:0. Подопечные Юргена Клоппа, которые возглавляли турнирную таблицу премьер-лиги после 11 туров, набрали 27 очков.

В других встречах "Эвертон" сыграл вничью со "Суонси" (1:1), а "Борнмут" в гостях обыграл "Стоук Сити" – 1:0.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 0:0

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Бертранд, Ромеу, Дэйвис, Буфаль (Лонг, 66), Хейбьерг (Рид, 78), Редмонд, Остин (Родригес, 75).

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Эмре Джан (Старридж, 78), Мане (Ориги, 90+1), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью.

Предупреждения: Седрик Суариш, 61. Филиппе Коутинью, 78.

Судья: Клаттенбург.

19 ноября. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Эвертон" - "Суонси" - 1:1 (0:1)

Голы: Сигурдссон, 41 - с пенальти (0:1). Коулман, 89 (1:1).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка (Валенсия, 83), Уильямс, Коулман, Леннон (Деулофеу, 66), Маккарти (Миральяс, 72), Гуйе, Баркли, Лукаку, Боласье.

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Амат, Тэйлор, Раутледж, Фер, Сигурдссон, Корк, Фултон (Ки Сон Ен, 87), Барроу (Дайер, 81).

Предупреждения: Барроу, 38. Ягелка, 41. Нотон, 42. Маккарти, 58. Бэйнс, 63. Баркли, 75. Миральяс, 90+2.

Судья: Аткинсон.

19 ноября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

"Стоук Сити" - "Борнмут" - 0:1 (0:1)

Гол: Аке, 26 (0:1).

Нереализованный пенальти: Кркич (Стоук Сити), 49 (вратарь).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли (Джонсон, 57), Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Шачири, Аллен, Арнаутович, Кркич (Уолтерс, 73), Бони (Крауч, 68).

"Борнмут": Федеричи, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Уилшир, Станислас, Артер, Кинг (Пью, 81), Уилсон (Афобе, 69).

Предупреждения: Аллен, 16. Бони, 22. Артер, 34. Гослинг, 44. Федеричи, 49. Адам, 90.

Судья: Ист.

19 ноября. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.