"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 0:0.

"МЮ" по итогам тура останется на втором месте в турнирной таблице. "Красные" пока занимают шестое место, но могут опуститься ниже.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Манчестер" являются соперниками "Спартака" и ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Красно-белые в первом домашнем матче сыграли вничью с подопечными Юргена Клоппа со счетом 1:1. Армейцы также на своем поле крупно проиграли команде Жозе Моуринью - 1:4.

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8-й тур

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Роберту Фирмину (Соланке, 87), Филиппе Коутинью (Старридж, 79).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Дармиан, Янг (Линделеф, 90+3), Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард, 63), Марсьяль (Рэшфорд, 65), Лукаку.

Предупреждения: Смоллинг, 74. Янг, 87.

Судья: Аткинсон (Англия).

14 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".