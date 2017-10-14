"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 0:0.
"МЮ" по итогам тура останется на втором месте в турнирной таблице. "Красные" пока занимают шестое место, но могут опуститься ниже.
Напомним, что "Ливерпуль" и "Манчестер" являются соперниками "Спартака" и ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Красно-белые в первом домашнем матче сыграли вничью с подопечными Юргена Клоппа со счетом 1:1. Армейцы также на своем поле крупно проиграли команде Жозе Моуринью - 1:4.
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Премьер-лига
8-й тур
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Роберту Фирмину (Соланке, 87), Филиппе Коутинью (Старридж, 79).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Дармиан, Янг (Линделеф, 90+3), Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард, 63), Марсьяль (Рэшфорд, 65), Лукаку.
Предупреждения: Смоллинг, 74. Янг, 87.
Судья: Аткинсон (Англия).
14 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/