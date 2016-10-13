"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" призвали болельщиков проявлять уважение друг к другу

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" перед очным матчем 8-го тура премьер-лиги призвали своих болельщиков обойтись без оскорбительного поведения или дискриминационных действий. Поединок состоится 17 октября на "Олд Траффорд".

"Оба клуба, фанаты команд, а также болельщики по всему миру с нетерпением ждут этот матч между одними из самых старых соперников в мировом футболе. Мы просим наших болельщиков быть уважительными друг к другу. Если кто-либо из фанатов будет уличен в некорректном поведении, то будет выведен за пределы стадиона", - говорится в заявлении клубных пресс-служб.