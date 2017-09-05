"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" заказали для своих игроков из сборной Бразилии частный самолет

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" объединились для того, чтобы заказать частный самолет для своих южноамериканских игроков. Как сообщает Sky Sports, клубы хотят, чтобы их игроки поскорее вернулись в расположение команд.

Речь идет о следующих футболистах: Габриэл Жезус, Фернандинью и Эдерсон (все – "Манчестер Сити"), Роберту Фирмину и Филиппе Коутинью (оба – "Ливерпуль").

Отметим, что в следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" примет у себя дома как раз "Манчестер Сити". Встреча пройдет 9 сентября. Начало – в 14.30 по московскому времени.