"Ливерпуль" готов продать Коутинью "Барселоне" за 140 миллионов евро?

Руководство "Ливерпуля" согласилось продать полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону", сообщает Sport.es. По информации издания, английский клуб готов расстаться с 25-летним бразильцем за 140 миллионов евро.

Напомним, летом каталонцы неоднократно пытались приобрести хавбека, но мерсисайдцы отклонили их предложения. Сам Коутинью просил отпустить его в испанский клуб, но также получил отказ.

В этом сезоне полузащитник провел в составе "Ливерпуля" во всех турнирах 16 матчей, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.