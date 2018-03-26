"Ливерпуль" готов купить Вернера за 100 миллионов евро

Руководство "Ливерпуля" заинтересовано в подписании контракта с нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером, сообщает Bild. По информации издания, английский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 100 миллионов евро.

Вместе с тем, сам форвард открыт к рассмотрению предложений от разных команд, поскольку его не устраивают результаты "Лейпцига" в сезоне-2017/18. Ранее СМИ сообщали об интересе к Вернеру со стороны "Баварии".

Примечательно, что сам нападающий в начале марта говорил, что в Англии хотел бы играть за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Вернер выступает за "Лейпциг" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. забив 18 мячей и сделав 5 голевых передач.