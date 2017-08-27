"Ливерпуль" - фаворит матча с "Арсеналом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Арсенал"

Прогноз WinLine – П1 2.07 – Н 3.76 – П2 3.43

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Эвертон" – в воскресенье, 27 августа, на канале "Матч Футбол 1"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ливерпуль": Миньоле - Арнольд, Ловрен, Матип, Робертсон - Джан, Хендерсон, Вайналдум - Мане, Роберту Фирмину, Салах.

"Арсенал": Чех - Мустафи, Косьельни, Монреаль - Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац - Езил, Санчес - Ляказетт.

ПОТЕРИ: Клаян, Сако, Лаллана, Коутинью, Ингс (все - травма) - Мертесакер, Касорла, Кэмпбелл (все - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" – 1:1