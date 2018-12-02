"Ливерпуль" - "Эвертон": составы команд на дерби

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Эвертона" на матч 14-го тура чемпионата Англии.
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон - Вайналдум, Фабинью, Шачири - Салах, Фирмину, Мане. Запасные - Миньооле, Морено, Матип, Милнер, Кейта, Старридж, Ориги.
"Эвертон": Пикфорд - Коулман, Кин, Мина, Динь - Андре Гомеш, Гей - Уолкотт, Сигурдссон, Бернард - Ришарлисон. Стекеленбург, Бэйнс, Зума, Дэйвис, Джеенк, Калверт-Льюин, Лукман.
"Ливерпуль" - "Эвертон": чемпионат Англии по футболу, 14-й тур, 2 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.15 (время московское)
Загрузка...