"Ливерпуль" дома победил "Эвертон"

"Ливерпуль" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии победил "Эвертон". Решающий гол забил Филиппе Коутинью.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 59 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

"Ливерпуль" - "Эвертон" - 3:1 (2:1)

Голы: Мане, 8 (1:0). Пеннингтон, 28 (1:1). Филиппе Коутинью, 31 (2:1). Ориги, 60 (3:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Эмре Джан, Лукас, Вайналдум, Мане (Ориги, 57), Роберту Фирмину (Клаван, 90), Филиппе Коутинью (Арнольд, 74).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Ягелка, Уильямс, Пеннингтон (Бэрри, 67), Холгейт, Гуйе, Дэйвис (Валенсия, 66), Бэйнс, Баркли, Лукаку, Калверт-Льюин (Миральяс, 82).

Предупреждения: Дэйвис, 26. Баркли, 40. Уильямс, 62. Эмре Джан, 68.

Судья: Тэйлор.

1 апреля. Ливерпуль. Anfield Road.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Эвертон"