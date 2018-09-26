Прогноз "Фонбет": у "Челси" минимальные шансы пройти "Ливерпуль" в Кубке лиги

26 сентября "Ливерпуль" на своем поле сыграет с лондонским "Челси" в матче 3-го круга Кубка лиги. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Ливерпуль". На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.80, на победу "Челси" – с коэффициентом 3.95, на ничью – с коэффициентом 4.00. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 91% выбрал "Ливерпуль", 5% – "Челси, а 4% поставили на ничью.

– Кто пройдет дальше?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий круг соревнований пройдет "Ливерпуль". Коэффициент на проход "Ливерпуля" составляет 1.45, коэффициент на проход "Челси" равен 2.75. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с этим прогнозом. 84% поставили на проход хозяев и только 16% – на выход "Челси".

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 95% игроков, на тотал меньше 2,5 – лишь 5%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 55% игроков поставили на победу "Ливерпуля", 15% – на то, что хозяева не проиграют. 11% выбрали тотал больше 2.5, 10% решили, что забьют обе команды, а на проход "Ливерпуля" в следующий круг поставили 9%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на победу "Ливерпуля". В среднем на матч "Ливерпуля" и "Челси" ставят 590 рублей.

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