"Ливерпуль" - "Арсенал": стали известны составы команд

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Арсенала" на матч 20-го тура английской премьер-лиги. С первых минут на поле выйдут форвард хозяев поля Мохамед Салах и нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Начало матча - 20:30 по московскому времени.

Состав "Ливерпуля": Алиссон, Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Вайналдум, Шакири, Салах, Мане, Фирмину.

Состав "Арсенала": Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Рэмси, Ивоби, Обаменянг.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии, имея в активе 51 очко после 19 туров. "Арсенал" с 38 баллами располагается на 5-й строчке.

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