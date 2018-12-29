"Ливерпуль" - "Арсенал": стали известны составы команд

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Арсенала" на матч 20-го тура английской премьер-лиги. С первых минут на поле выйдут форвард хозяев поля Мохамед Салах и нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг.
Начало матча - 20:30 по московскому времени.
Состав "Ливерпуля": Алиссон, Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Вайналдум, Шакири, Салах, Мане, Фирмину.
🔴 Here's how we line-up to face @Arsenal...#LIVARS– Liverpool FC (@LFC) 29 декабря 2018 г.
Состав "Арсенала": Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Рэмси, Ивоби, Обаменянг.
🔜 #LIVARS– Arsenal FC (@Arsenal) 29 декабря 2018 г.
Here’s how we line up for tonight’s @premierleague game 👇 pic.twitter.com/B3dEv9y9pX
"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии, имея в активе 51 очко после 19 туров. "Арсенал" с 38 баллами располагается на 5-й строчке.