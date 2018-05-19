Лишь один клуб АПЛ собирал на своей арене менее 90 процентов зрителей

"Тоттенхэм" занял последнее место среди участников премьер-лиги-2017/18 по относительной заполняемости домашней арены, сообщает talkSport. На домашних матчах "шпор" 90-тысячный стадион "Уэмбли" в среднем заполнялся на 75,5 процента. При этом лондонцы в минувшем сезоне установили абсолютный рекорд турнира – на дерби с "Арсеналом" пришло 83 222 человека.

Предпоследнее место в рейтинге занял "Бернли" (91,1 %). Самыми заполняемыми оказались стадионы "Вест Хэма" (99,8 %), "Ньюкасла" (99,2 %) и "Манчестер Юнайтед" (99 %).