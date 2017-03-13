"Линколн" убрался в раздевалке на "Эмирейтс" после матча с "Арсеналом"

Игроки "Линколн Сити" убрались в раздевалке на "Эмирейтс" после поражения от "Арсенала" (0:5) в матче 1/4 финала Кубка Англии. Об этом сообщил главный тренер команды Дэнни Коули.

– Мы всегда убираемся в раздевалке после матча, вне зависимости от того, где играем, – приводит Daily Express слова Коули. – Нужно быть точно уверенными, что после того как мы уйдем, раздевалка будет такой же, как и до нашего прихода. Поэтому после матча мы попросили у сотрудников стадиона пылесос.