Лингард продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "МЮ". Новое соглашение 24-летнего англичанина рассчитано до 2021 года с функцией продлить контракт еще на год. За все время в "МЮ" Лингард принял участие в 70 играх и забил 11 голов.

– "Манчестер Юнайтед" всегда был большой частью моей жизни, – подчеркнул Лингард. – Я с этим клубом с семи лет, и для меня большая честь каждый раз надевать эту майку. Забить в двух кубковых финалах за клуб моего детства было большой гордостью для меня и моей семьи.