Лингард извинился за сообщение в Твиттере после минуты молчания в память о мюнхенской трагедии

Нападающий "Манчестер Юнайтед"​ Джесси Лингард принес извинения за сообщения в Твиттере после минуты молчания в память о мюнхенской трагедии. С аккаунта 25-летнего англичанина было отправлено сообщение на предложение поиграть в футбольный симулятор FIFA 18: "Вы пока ко мне не готовы" с несколькими смеющимися смайликами.

"Один из членов моей медиа-команды ответил на сообщение в моем профиле в Твиттере во время церемонии в честь жертв мюнхенской трагедии. Я не знал об этом, так как сам присутствовал на самой церемонии. Сообщение позже было удалено. Хотел бы извиниться за этот случай. Это неприемлемо и не отражает мое отношение к этой трагедии в такой эмоциональный день", - написал Лингард в Твиттере.