Линекер выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– По-настоящему ужасные новости из великого города – Манчестер, – написал на своей странице в Твиттере Линекер. – Мои мысли со всеми пострадавшими.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59