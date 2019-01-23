04:29 | Футбол — Англия

Линекер раскритиковал Роналду за сэлфи

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду допустил ошибку, опубликовав фотографию из самолета. Во вторник футбольная общественность объединилась вокруг ситуации с исчезновением самолета с нападающим Эмилиано Сала на борту.

"Не день для такого твита. Это действительно неправильно", - написал Линекер в Твиттере.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно

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