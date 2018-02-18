Линекер предложил Шилтону "вместе убежать в закат"

Бывшие игроки сборной Англии Питер Шилтон и Гари Линекер оригинальным образом обменялись любезностями в Твиттере. Шилтон сделал репост видео с голом Линекера и написал ему: "Ты все еще лучший форвард, с которым я когда-либо играл".

Линекер в шутку ответил Шилтону: "А ты все еще лучший вратарь, с которым я когда-либо играл. Давай вместе убежим в закат".

Шилтон играл за сборную с 1970 по 1990-й год и установил рекорд по числу матчей (125). Линекер с 1984 по 1992 год забил за Англию 48 голов, что является третьим показателем в истории после Бобби Чарльтона (49) и Уэйна Руни (53).