16:21 | ФУТБОЛ — Англия

Линекер пошутил про автогол "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"

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Бывший нападающий "Лестера" и сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер в своем твиттере пошутил про автогол "Тоттенхэма" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Подопечные Арсена Венгера вышли вперед в конце первого тайма после того, как защитник "Тоттенхэма" Кевин Виммер отправил мяч в свои ворота после подачи Месута Езила со штрафного.

"Езил делает столько голевых передач, что даже защитники соперника думают, что им нужно забивать с его пасов", – написал Линекер.

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