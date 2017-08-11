Линекер попросил Трампа не развязывать ядерную войну, пока не начнется сезон в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем Твиттере обратился к президенту США Дональду Трампу, который заявил о полной готовности страны к военному разрешению конфликта с КНДР. Чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа. В стартовом матче нового сезона премьер-лиги "Арсенал" сыграет с "Лестером". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

- Не могли бы вы не начинать ядерную войну, пока на выходных не стартует английская премьер-лига, - написал Линекер в ответ на сообщение Трампа о "готовности военных решений на случай неразумных действий со стороны КНДР".

Этот чемпионат Англии - важнейший в этом веке