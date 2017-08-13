17:02 | Футбол — Англия

Линекер - об удалении Шелви: "Полный идиотизм"

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Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер раскритиковал полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви. В матче 1-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" хавбек на глазах главного арбитра встречи наступил на ногу Деле Алли, за что тут же был удален.

– Полный идиотизм в исполнении Шелви, – написал на своей странице в Твиттере Линекер.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ха-ха, типо случайно) Лысый по ходу скинхэд)

17:10