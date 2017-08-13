Линекер - об удалении Шелви: "Полный идиотизм"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер раскритиковал полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви. В матче 1-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" хавбек на глазах главного арбитра встречи наступил на ногу Деле Алли, за что тут же был удален.

– Полный идиотизм в исполнении Шелви, – написал на своей странице в Твиттере Линекер.