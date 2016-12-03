17:39 | ФУТБОЛ — Англия

Линекер – о результатах "Лестера" и "Челси" с Канте в составе: "Совпадение? Не думаю"

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Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер продолжает восхищаться игрой полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе "Лестера". Напомним, сегодня "Челси" в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги обыграл "Манчестер Сити".

"Лестер" с Канте – чемпионы. Без Канте – испытывают большие трудности. "Челси" в прошлом сезоне испытывал трудности. С Канте "Челси" во главе турнирной таблицы. Совпадение? Не думаю", – написал Линекер в твиттере.

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