Линекер – о результатах "Лестера" и "Челси" с Канте в составе: "Совпадение? Не думаю"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер продолжает восхищаться игрой полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе "Лестера". Напомним, сегодня "Челси" в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги обыграл "Манчестер Сити".

"Лестер" с Канте – чемпионы. Без Канте – испытывают большие трудности. "Челси" в прошлом сезоне испытывал трудности. С Канте "Челси" во главе турнирной таблицы. Совпадение? Не думаю", – написал Линекер в твиттере.