Линекер - о предложении Лебедева легализовать фанатские драки: "Он в своем уме?"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта. По мнению Лебедева, таким образом, агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло.

– Какого черта? – написал на своей странице в "Твиттере" Линекер. – Он в своем уме?