Линекер - о предложении Лебедева легализовать фанатские драки: "Он в своем уме?"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта. По мнению Лебедева, таким образом, агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло.
– Какого черта? – написал на своей странице в "Твиттере" Линекер. – Он в своем уме?
WTF? Is he insane? https://t.co/eLSJjly8b4– Gary Lineker (@GaryLineker) 5 марта 2017 г.
higagy
Гари-то думает, что это он юморист.
23:38
Red G. Best
не переживай, здесь таких много!
23:27
Slim Taller
Если-бы Линекер услышал ещё и папу Лебедева,то вряд-ли задавал такие вопросы.
23:27