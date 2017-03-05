23:07 | ФУТБОЛ — Англия

Линекер - о предложении Лебедева легализовать фанатские драки: "Он в своем уме?"

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Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта. По мнению Лебедева, таким образом, агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло.

– Какого черта? – написал на своей странице в "Твиттере" Линекер. – Он в своем уме?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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higagy

Гари-то думает, что это он юморист.

23:38

Red G. Best

не переживай, здесь таких много!

23:27

Slim Taller

Если-бы Линекер услышал ещё и папу Лебедева,то вряд-ли задавал такие вопросы.

23:27

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