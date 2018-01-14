Линекер - о матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити": "Кому нужен Коутинью?"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался впечатлен игрой "Ливерпуля" в матче 23-го тура премьер-лиги против "Манчестер Сити". Экс-форвард задался вопросом о том, кто вспоминает экс-полузащитника "красных" Филиппе Коутинью, который зимой перешел в "Барселону".

Отметим, что "красные" в промежуток с 59-й по 68-ю минуту забили горожанам три мяча. "Ливерпуль" по ходу встречи вел со счетом 4:1, но "Манчестер Сити" в концовке игры сумел сократить отставание в счете. В итоге матч завершился со счетом 4:3 в пользу мерсисайдцев.

- Кому нужен Коутинью?, - написал в Твиттере Линекер. - 2 гола за две минуты от "Ливерпуля". Огромная ошибка Отаменди, сенсационный удар Мане.

Слишком рано говорить о кризисе в "Манчестер Сити"?

Who needs Coutinho? – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 января 2018 г.

Wow. 2 goals in 2 minutes for Liverpool. Huge error from Otamendi, sensationally struck by Mané. – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 января 2018 г.