Линделеф - в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Бенфикой"

Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Манчестер Юнайтед" на матч группового турнира Лиги чемпионов. В центре обороны "МЮ" появится швед Виктор Линделеф. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Бенфика": Жулиу Сезар - Сальвио, Луизау, Лисандро Лопес, Гримальдо - Живкович, Фейса, Пиззи, Серви - Р. Хименес, Жонас.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд - Матич, Эррера - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.